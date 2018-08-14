Первомайский горрайонный суд арестовал подозреваемого в изнасиловании своей собутыльницы

В пятницу, 10 августа, следственный судья Первомайского горрайнного суда Николаевской области избрал меру пресечения подозреваемому в изнасиловании своей знакомой.

Об этом сообщает Первомайская местная прокуратура.

Как известно, в Первомайском районе полиция задержала 18-летнего подозреваемого в изнасиловании 30-летней женщины. По словам потерпевшей, стало известно, что в ночь с 8 на 9 августа в квартире ее наглядно знакомых, она вместе с 18-летним парнем и еще двумя его товарищами распивала спиртные напитки. Когда последние вышли из помещения, молодой человек начал приставать к женщине, а услышав отказ, для преодоления ее сопротивления избил и изнасиловал.

Суд избрал задержанному жителю села Подгорье Первомайского района, который обоснованно подозревается в изнасиловании односельчанки, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в Николаеве суд облегчил меру пресечения двум подозреваемым в изнасиловании 12-летней девочки до домашнего ареста, а третий – остается под стражей в следственном изоляторе.