Безвозвратный отлов или ОСВ: Николаевцы практически поровну разделились во мнении, как решить проблему бездомных собак

Леонид Белоконь По результатам социологического исследования об отношении горожан к проблеме бездомных животных, николаевцы практически одинаково проголосовали за безвозвратный отлов и ОСВ (Отлов-стерилизация-возврат).

Об этом стало известно в ходе пресс-конференции во вторник, 23 октября.

Так, Центр по изучению общественного мнения «Наваль-Эксперт» в период с 1 по 10 сентября опросил 1080 человек в 54-х избирательных округах Николаева.

Его руководитель Леонид Белоконь рассказал, что на вопрос «Приходилось ли вам испытывать чувство беспокойства или страха, встречая на своём пути стаю бездомных собак?», 46,5% опрашиваемых ответили утвердительно, а 33,2% - отрицательно.

На вопрос «Приходилось ли вам лично или членам вашей семьи быть свидетелями или потерпевшими от агрессивного поведения бездомных собак?» 46,5% ответили «Да», а 49,8% - «Нет».

В то же время 61,2% опрашиваемых сказали, что им приходилось помогать бездомным собакам, кормить их, защищать от агрессии со стороны прохожих, а 37% сказали, что не делали такого.

15,6% ответили, что готовы взять к себе домой взрослую уличную собаку из «Центра защиты животных», а 78,3% сказали, что не изъявляют такого желания.

И в итоге на вопрос о том, что поддерживают николаевцы для решения проблемы бездомных собак в городе, голоса распределились так:

Безвозвратный отлов - 48,7% ОСВ - 47,3%

Ранее департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета представил два проекта программ по регулировке численности бездомных животных на территории Николаева на 2018-2022 года.

Позже появился третий вариант программы по контролю количества бродячих собак, которая предусматривает метод отлова-стерилизации-выпуска животного, которую разрабатывали зоозащитники.