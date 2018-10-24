«Полицейская забота»: На Киевщине по поселку гуляли 28 голодных нелегалов из Вьетнама, их отвезли в райотдел и накормили

Ночью в среду, 24 октября, в поселке городского типа Глеваха в Киевской области полиция задержала нелегальных мигрантов из Вьетнама.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Среди ночи на спецлинию «102» полиции Киевщины начали звонить жители пгт Глеваха, что на Васильковщине. Люди рассказали, что по поселку ходят иностранцы и просят есть. На место сразу выехали наряды полиции, в том числе и полиция охраны.

На данный момент сотрудники Васильковского райотдела осуществляют полицейскую заботу в отношении 28 вьетнамцев, кормят их, общаются с помощью переводчиков. В дальнейшем они будут переданы сотрудникам Государственной миграционной службы для размещения в соответствующих учреждениях для нелегальных мигрантов.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье 146 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека). Человек, который удерживал вьетнамцев, задержан согласно статье 208 УПК Украины. Продолжаются следственно-розыскные мероприятия по установлению других причастных к преступлению.

Напомним, что в декабре 2017 года в этом центре христианской реабилитации сотрудники правоохранительных органов проводили санкционированный судом обыск, при котором обнаружили документы людей, пребывавших на тот момент на лечении в реабилитационном центре.

Позже участники и руководство «Благотворительного фонда «Помощь Николаеву» вместе с бывшими реабилитантами в своем видеообращении настаивают на том, что следственные действия, проведенные в их организации в декабре 2017 года, основывались на фиктивном заявлении. По их словам, обвинения в их сторону являются ложью.