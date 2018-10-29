«Отец взял ружье и пошёл устанавливать справедливость», - депутат заявил, что полиция не искала никого из пропавших в Кривом Роге

Криворожский депутат Николай Колесник заявил, что местная полиция не искала пропавших без вести людей, тела которых обнаружили во дворе одного из домов города.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Напомним, что ранее в Кривом Роге полиция задержала мужчину, во дворе которого нашли пять трупов.

«Если кто-то поверит в легенду о том, что героическая криворожская полиция вследствие дедукции и оперативно аналитических мероприятий раскрыла преступление с 5 убитыми и закопанными на частном дворе бандой, то разочарую вас, они (полиция) не успевают это делать, потому что коммерцией заняты», - написал Колесник.

«Раскрытие произошло исключительно потому, что отец убитого парня искал сына с июня месяца, а когда вышел на след убийц, то взял охотничье ружье и пошел устанавливать справедливость, ранил одного из той группы «людоедов», был арестован, сейчас в СИЗО, и вот только после этого преступление раскрыто, все бравурно - реляционно рапортуют об успехах следствия, ни районный отдел полиции, ни участковый инспектор, территориально, не искали людей, которые считались без вести пропавшими. Еще обманывают руководство МВД, врут «как Троицкий», типа у них все под контролем, под каким ... контролем?!» - возмутился депутат.

Как сообщает 0564, полиция установила, что к убийству людей причастен 65-летний мужчина, который ранее был судим и провел 30 лет за решеткой за совершение тяжких преступлений.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине охотники нашли в лесу тело мужчины с огнестрельным ранением в грудь – полиция устанавливает личность погибшего.