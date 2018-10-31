У депутата Николаевского облсовета Гладун в «маршрутке» воры вытащили кошелек

В Николаеве во вторник, 30 октября в маршрутном такси №13 у экс-главы Ингульской районной администрации, депутата облсовета Светланы Гладун и еще одной девушки украли кошельки из сумок.

Об этом Светлана Гладун сообщила на своей странице в Facebook.

«Девушки, женщины, застегивайте сумки, находясь в стоящем положении в маршрутках. Орудуют профессионалы. В битком набитой 13 маршрутке в час «пик» и у меня, и у девушки вытащили из сумок кошельки. Моя сумка не закрывалась из-за за планшета. Даже мысли не возникло обратиться в полицию))) Спасибо, Господи, что взяли деньгами! Кстати, приобрела оружие. Береженого, как говориться..», - предупредила экс-чиновница.

Светлана Гладун В комментарии «Преступности.НЕТ» Гладун объяснила, что не верит в местную полицию, поэтому и не обратилась к ней за помощью.

— Потому что потратить столько нервов, сил и времени, я публичное лицо, зачем это все надо? Я не верю в полицию сегодня. Да и не так много там денег было, ну карточки придется восстанавливать, а так…Плохо, что это массово, - сообщила она.

Также она рассказала, что в задней части маршрутки «ехала группа довольно подозрительных молодых людей, их скучковалось пару человек, чтобы они смогли быстро выйти».

— Девушка первая обнаружила пропажу, я даже думать не могла, что это может быть и у меня тоже. Я ей посочувствовала, она вернулась в маршрутку, к водителю обратилась, а он ей «что я могу сделать, свой отдать?». Она потом расстроенная вышла и все, а я уже на следующей остановке вышла, решила зайти в магазин проверить и обнаружила, что его нет на месте, - прокомментировала она.

Напомним, что 1 октября в Николаеве у женщины в маршрутке украли мобильный телефон.

Ранее сообщалось, что 10 июля в Николаеве в маршрутном такси №56 мужчина пытался украсть у местной жительницы из сумки кошелек. Позже жительница Николаева заявила, что тоже стала жертвой этого мужчины, который украл у нее кошелек в 2017 году.