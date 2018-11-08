Словакия экстрадирует в Украину разыскиваемого экс-члена «Правого сектора», которого подозревают в терроризме

Словакия выдаст Украине бывшего руководителя закарпатского «Правого сектора» Владимира Гласнера (друг «Глок»). Решение о разрешении на экстрадицию подписал министр юстиции Словакии Габор Гал.

Об этом сообщает Pravda.sk, передает «InfoResist».

Гласнер с 31 мая 2016 года находился в розыске по запросу Закарпатской прокуратуры. Его обвиняют по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение), ст.129 (угроза убийством), ст.258 (теракт), ст.257 (бандитизм) Уголовного кодекса.

18 июня 2018 года он был задержан в словацком городе Кошице по подозрению в терроризме. 21 июня Региональный суд Кошице избрал ему меру пресечения в виде ареста. Позже суд решил изменить предварительный арест бывшего члена «Правого сектора» на арест, предшествующий экстрадиции.

Напомним, Швейцария экстрадировала в Украину беглого олигарха Гуту, подозреваемого в мошенничестве на 800 миллионов гривен. Позже Киевский суд отпустил на свободу беглого олигарха Гуту.