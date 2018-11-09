Спецназ спустя полчаса поисков задержал ОПГ, взорвавшую банкомат в Николаеве – их подозревают и в других преступлениях

Спецназ полиции спустя полчаса поисков задержал группу подозреваемых во главе выходцем из Кавказа, которые подорвали банкомат в Николаеве ради наживы. Задержанным также инкриминируют ряд других преступлений.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, ночью 9 ноября на проспекте Корабелов группа лиц повредила банкомат с целью хищения денег.

Банкомат находился снаружи здания многоэтажки, рядом с помещением салона красоты, в котором после мощного взрыва сработала сигнализация.

Полицейские и спецназовцы начали преследование пятерых воров, которые бросились бежать на автомобиле «ВАЗ». Задержали преступников уже через полчаса, когда те пытались спрятаться неподалеку в гараже.

Все члены организованной преступной группы ранее судимы за различные преступления местные жители в возрасте от 25-ти до 28-ми лет. Также в группе была одна девушка. Организовывал кражи 26-летний выходец из Кавказского региона.

Полицейские провели неотложный осмотр тайника и автомобиля задержанных, во время которого изъяли деньги, а также орудие преступления резаки, баллоны с газом и так далее.

«Противоправную деятельность злоумышленников правоохранители документировали определенное время, и по имеющейся информации, воры планировали совершать кражи таким опасным способом на территории государства в различных регионах», – подчеркнули в полиции.

Также преступники подозреваются в совершении ряда других преступлений, в том числе краж, как из банкоматов, так и из ларьков по продаже сигарет.

Тип взрывчатого вещества, которое использовали преступники, устанавливается. Следственные мероприятия продолжаются.

Сейчас следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 5 ст. 185 УК Украины («Кража»), наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили следователи отдела расследования особо тяжких преступлений Следственного управления, сотрудники Николаевского Управления стратегических разработок, оперативники Управления уголовного розыска и работники прокуратуры.

Напомним, как в центре Николаева ночью неизвестные украли из банкомата «Райффайзен банк» крупную сумму денег.