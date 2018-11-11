На Херсонщине СБУ задержала военнослужащего за продажу взрывчатки и боеприпасов

Сотрудники СБУ задержали военнослужащего контрактной службы по подозрению в незаконной продаже взрывчатки и боеприпасов в Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По информации спецслужбы, военнослужащий незаконно хранил взрывчатку и боеприпасы для продажи в тайнике, обустроенном в лесополосе вблизи территории воинской части.

Военнослужащий был задержан после сбыта 5 килограмм пластида и около 200 патронов различного калибра.

Решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами») Уголовного кодекса продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, в конце апреля текущего года СБУ сообщила о задержании в Николаеве двух мужчин при попытке продать два автомата, почти тысячу патронов, оружейные магазины, несколько килограмм взрывчатки и детонаторы.

Позже стало известно, что один из задержанных – старший сержант 79-й ОДШБр, а второй – местный житель. Кроме того, в воинской части сообщили, что оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, изъятые при попытке незаконной продажи, были незаконно привезены из зоны проведения АТО.

В июне суд отпустил одного торговца оружия из зоны АТО, старшого сержанта 79-й ОДШБр, по амнистии, а второго наказал условным сроком на два года.