«Нужно сдать сессию»: Апелляционный суд отпустил под ночной домашний арест николаевского офицера полиции, которого подозревают в пытках

Фото из архива В четверг, 15 ноября, Николаевский апелляционный суд изменил меру пресечения одному из полицейских, которого подозревают в пытках.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, ранее судья Центрального суда Николаева избрал меру пресечения трем полицейским, которых подозревают в пытках наркозависимого жителя села Полигон, пытаясь заставить его признать вину в краже. Шмыгарева и Гришаева суд отправил под круглосуточный домашний арест, а Максиму Горелому избрал залог в размере 17 тысяч гривен.

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы адвокат просил суд применить к Шмыгареву менее строгую мера пресечения – домашний арест в ночное время или личное обязательство. Защитник отметил, что подозреваемый имеет постоянное место жительства, где живет его семья, отсутствуют судимости и имеется положительная характеристика. Также он добавил, что его подзащитный в настоящее время еще учится и ему пришел вызов на сессию, которая требует его личного участия в дневное время.

Подозреваемый поддержал позицию адвоката и просил суд дать ему возможность завершить обучение, поскольку это последняя сессия перед сдачей государственных экзаменов.

Прокурор в свою очередь возражал против удовлетворения апелляционной жалобы защитника и просил суд оставить ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В результате суд отправил его под ночной домашний арест - с 20:00 до 7:00.