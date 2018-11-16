Суд отстранил от должности николаевских налоговиков, подозреваемых в вымогательстве взятки

Судья Центрального районного суда Николаева Светлана Скрипченко отстранила от должности двоих ревизоров-инспекторов Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, 10 ноября в Николаеве сотрудники управления защиты экономики в Николаевской области совместно со следователем Нацполиции задержали при получении взятки в размере 12 тысяч гривен двоих сотрудников ГУ ГФС Украины в Николаевской области - Артема Масюка и Дениса Барановского. Фискалы требовали и получили от физического лица-предпринимателя взятку в размере 12 тысяч гривен за непривлечение к ответственности за выявленные в ходе проверки его деятельности нарушения. Позже суд отправил Масюка под ночной домашний арест, а Барановского - под круглосуточный.

В судебном заседании следователь подано ходатайство поддержал. Подозреваемые и их защитники также не возражали против его удовлетворения.

Исследовав материалы дела, следователь судья Светлана Скрипченко приняла решение отстранить подозреваемых от должности.

Артем Масюк Денис Барановский

Напомним, в июне 2015 года при передаче взятки в 240 тысяч гривен в центре Николаева сотрудники СБУ задержали начальника налоговой инспекции Жовтневого района Вячеслава Турицу. Затем суд «по формальным причинам» не смог избрать ему меру пресечения и подозреваемого отпустили на все четыре стороны. Позже суд Центрального района все же избирал меру пресечения Турице в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 750 тысяч гривен. Через время Турица внес этот залог и вышел на свободу.

В итоге он пошел на сделку с прокуратурой и отделался штрафом в 17 тысяч.