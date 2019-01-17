В аэропорту «Борисполь» таможенники предотвратили контрабанду 1600 щеглов – часть птиц оказалась мертва

Через пункт пропуска «Борисполь» иностранец пытался по поддельным документам незаконно вывезти в Иорданию партию живых птиц.

Об этом сообщили УНН в Главном управлении ГФС в Киевской области.

Сотрудники одного из подразделений таможенного поста в аэропорту «Борисполь» обратили внимание на документы иностранца, который пытался вывезти за пределы Украины 1600 живых птиц - щеглов общей стоимостью 80 тысяч гривен.

«В одно из подразделений таможенного поста «Аэропорт «Борисполь» обратился для размещения груза «живые птицы – щеглы» на склад временного хранения и для дальнейшего его таможенного оформления гражданин Ливана. В таможенный контроль иностранец, в частности, подал справку на бланке одного из общественных объединений, которое занимается охраной птиц и мелких домашних животных, согласно которой общая стоимость птиц составляет – 80 тысяч гривен. Таможенники решили тщательно проверить сопроводительные документы на груз и не ошиблись», - отметили в ГУ ГФС Киевской области.

После тщательного изучения документов на перевозку птиц таможенники нашли несколько несоответствий и составили протокол о нарушении таможенных правил.

В то же время, зоозащитники сообщили журналисту УНН, что сейчас птицы находятся в очень плохом состоянии и многие из них уже мертвые.

«Мы привезли корм и витамины, чтобы поддержать птиц... Открыть клетки пока невозможно, они опечатаны», - отметила волонтер Елена Будзинская.

По информации волонтеров, птицы находятся в закрытых клетках уже третий день на территории одного из комплексов Киевской области.

Вместе с тем, ГФС решает вопрос о передаче щеглов к одному из профильных областных учреждений на ответственное хранение.

Напомним, в морском торговом порту в Одесской области почти две недели стояла фура с 300 овцами романовской породы, из которых больше половины погибли. Груз предназначался для Турции, однако его вернули в Украину, де он находился в таможенной зоне.

Позже Госпотребслужба приняла решение об утилизации животных. Из-за этого зоозащитники начали блокировать выезд фуры в Винницкую область.