В Николаеве задержали угонщика такси - он пытался сбежать и врезался в полицейский «Mitsubishi»

В Николаеве вечером в субботу, 19 января, задержали мужчину, который ударил таксиста по голове и угнал его автомобиль «Daewoo Sens».

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

Как известно, инцидент произошел вечером 18 января в Большой Коренихе. Пользователи соцсети опубликовали видео, на котором легковушка двигалась по улице Пушкинская в сторону кольца. При этом, на ролике видно, что в районе улицы Спасская автомобиль, пересекая двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения. В это же время за ним ехал автомобиль патрульной полиции с включенными проблесковыми маячками. Полицейские требовали его остановиться, но водитель «Daewoo Lanos» проигнорировал и оторвался от патрульных. В связи с этим в городе был объявлен план «Перехват».

Патрульным поступила ориентировка, что транспортное средство находится в Большой Коренихе, в районе улицы Чкалова, 5. Наряды патрульных начали поиск автомобиля при отработке данного района. Один из нарядов увидел припаркованный в кустах автомобиль, и подъезжая к нему, чтобы удостовериться, тот ли это «Daewoo», водитель, который находился в салоне, резко завел двигатель и попытался скрыться, повернув на соседнюю улицу. Там в это же время ехал полицейский «Mitsubishi». В результате «Daewoo», опять же, пытаясь сбежать с места, совершил лобовое столкновение с автомобилем патрульных.

После этого злоумышленник выбежал из машины и попыталась убежать через двор дошкольного учебного заведения, но его задержали полицейские.

На место прибыл также полицейский спецназ ТОР и большое количество таксистов. На данный момент его собираются везти в районное отделение полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Фото, видео: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области»

Напомним, что ранее на Николаевщине полиция задержала мужчину, который пьяным ударил таксиста по голове бутылкой вина и угнал его автомобиль.