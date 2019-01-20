В Николаеве полиция была вынуждена охранять угонщика, чтобы таксисты не устроили ему самосуд

В Николаеве 19 января патрульные роты тактико-оперативного реагирования взяли под охрану автомобиль, где находился подозреваемый в нападении на таксиста и угоне его машины.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Напомним, что нападение случилось 18 января в Большой Коренихе, спустя сутки автомобиль и подозреваемого задержали. При этом другие таксисты были настроены совершить самосуд над вероятным угонщиком.

«На место происшествия начали в большом количестве съезжаться автомобили «такси». Коллеги пострадавшего владельца авто были очень возмущены действиями задержанного 29-летнего мужчины и пытались совершить самосуд. Чтобы избежать непоправимых последствий патрульные роты ТОР взяли под охрану служебный автомобиль, в котором находился преступник, и успокоили толпу», - сообщили в полиции.

Патрульные оградили место происшествия и обеспечили его охрану до прибытия следственно-оперативной группы Заводского отдела полиции.