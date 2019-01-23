На Николаевщине мужчина напилил акации, чем нанес ущерб на более ₴100 тысяч – по сделке с прокурором он отделался штрафом на 5 тысяч

Суд утвердил договор о признании виновности между прокурором и обвиняемым в незаконной порубке леса, в результате которой ущерб составил больше 100 тысяч гривен, и назначил браконьеру оговоренное в документе наказание в виде штрафа на 5 тысяч 100 гривен.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Новобугского районного суда Николаевской области.

Обвиняемый утром прибыл в защитную лесополосу, расположенной в пределах Великосербуловского сельского совета Еланецкого района, где спилил 23 акации. Этот ущерб государству в лице местного сельсовета оценили в 112 тысяч 402,73 гривны.

Таким образом действия мужчины квалифицировали по части 1 статьи 246 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконная порубка деревьев в защитных лесных насаждениях, причинившая существенный вред.

В ходе досудебного расследования обвиняемый и прокурор подписали договор о признании виновности, в котором мужчина признает свою вину в инкриминируемом преступлении, а также стороны оговорили меру наказания – штраф в размере 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 5 тысяч 100 гривен.

Суд утвердил этот договор, признал мужчину виновным в незаконной порубке леса и назначили оговоренный штраф. Также с него взыскали 3 тысячи 432 гривны за проведение экспертиз и вернули арестованные по делу автомобиль и личные вещи.

Напомним, как ранее замглавы сельсовета на Николаевщине заявил об угрозах со стороны лесхоза из-за вопросов о незаконной вырубке деревьев.

Еще добавим, как егерь «Новобугского» охотничье-рыболовного хозяйства заявил, что браконьеров «крышуют» полицейские и назвал их фамилии.