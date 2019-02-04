Глава Витовской РГА претендует на должность руководителя аппарата Николаевской облгосадминистрации

Александр Демчук Глава Витовской районной государственной администрации Александр Демчук претендует на должность руководителя аппарата Николаевской областной государственной администрации.

Об этом свидетельствует соответствующая декларация Демчука как кандидата на это вакантное место в облгосадминистрации.

В едином государственном реестре электронных деклараций два документа Александра Демчука как кандидата на должность руководителя аппарата в ОГА. Первую декларацию о доходах за 2017 год он подал еще 17 декабря 2018 года, а вторую - 8 января.

В ней указано, что он владеет земельным участком общей площадью 1188 квадратных метров в Кировоградской области. За 2018 год глава Витовской РГА получил 328 тысяч 604 гривны заработной платы.

Как известно, в прошлом Александр Демчук был депутатом Кировоградского областного совета от партии «Фронт Змін», на парламентских выборах в 2014 года планировал баллотироваться по одному из кировоградских округов от «Блока Петра Порошенко».

Также известно, что в январе 2018 года глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко родила дочь. Отцом ребёнка является Александр Демчук. Отметим, что Виктория Москаленко непосредственно перед Демчуком также была главой Витовской (ранее - Жовтневой) РГА.

Также добавим, что с 29 декабря 2017 года руководителем аппарата Николаевской ОГА стал депутат Николаевского горсовета от партии «Наш край» Юрий Гранатуров, но он продержался на этой должности только до июня 2018 года.