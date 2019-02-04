Глава Витовской РГА претендует на должность руководителя аппарата Николаевской облгосадминистрации

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Александр Демчук
Глава Витовской районной государственной администрации Александр Демчук претендует на должность руководителя аппарата Николаевской областной государственной администрации.

Об этом свидетельствует соответствующая декларация Демчука как кандидата на это вакантное место в облгосадминистрации.

В едином государственном реестре электронных деклараций два документа Александра Демчука как кандидата на должность руководителя аппарата в ОГА. Первую декларацию о доходах за 2017 год он подал еще 17 декабря 2018 года, а вторую - 8 января.

В ней указано, что он владеет земельным участком общей площадью 1188 квадратных метров в Кировоградской области. За 2018 год глава Витовской РГА получил 328 тысяч 604 гривны заработной платы. 

Как известно, в прошлом Александр Демчук был депутатом Кировоградского областного совета от партии «Фронт Змін», на парламентских выборах в 2014 года планировал баллотироваться по одному из кировоградских округов от «Блока Петра Порошенко».

Также известно, что в январе 2018 года глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко родила дочь. Отцом ребёнка является Александр Демчук. Отметим, что Виктория Москаленко непосредственно перед Демчуком также была главой Витовской (ранее - Жовтневой) РГА.

Также добавим, что с 29 декабря 2017 года руководителем аппарата Николаевской ОГА стал депутат Николаевского горсовета от партии «Наш край» Юрий Гранатуров, но он продержался на этой должности только до июня 2018 года. 

Людмила Жерновская

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