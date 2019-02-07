Во Львове полиция задержала экс-бойца «Торнадо» с удостоверением Европола, подозреваемого в организации убийства «Сармата»

Полиция задержала бывшего бойца спецроты милиции «Торнадо» с удостоверением сотрудника Европола по подозрению в организации убийства общественного активиста Виталия Олешко (позывной «Сармат») в Бердянске Запорожской области.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Этого псевдополицейского Европола, бывшего бойца «Торнадо», жителя Днепра, котого мы подозреваем в организации именно наблюдения и убийства, Виталия Олешко, мы задержали сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий во Львове», - написал он.

Аброськин отметил, что подозреваемый пять месяцев скрывался от следствия в разных регионах страны.

Как известно, 31 июля в Бердянске неизвестный выстрелил в 43-летнего местного жителя - бывшего бойца «Донбасса» Виталия Олешко. От полученных ран Олешко скончался. Позже полиция сообщила о задержании пятерых подозреваемых в убийстве экс-бойца «Донбасса» Олешко. 3 августа суд арестовал все подозреваемых в убийстве «Сармата». В декабре 2018 года в полиции заявили о задержании заказчика убийства «Сармата».