70-80% без документального отображения, – налоговики об изъятии товаров и денег на складе в Николаеве

В ГФС заявили, что фирма, у которой со склада в Николаеве изъяли значительное количество разнообразного товара и более миллиона гривен, покупала и реализовывала от 70 до 80% продукции без документального отображения и таким способом уклонялась от уплаты налогов.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Как известно, налоговая милиция проводила обыски совместно с пограничниками в рамках уголовного производства, открытого по части 1 статьи 212 («Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей») Уголовного кодекса Украины.

«Установлено, что должностные лица предприятия, которое осуществляет деятельность в сфере оптовой и розничной торговли товарами для строительства, преднамеренно уклонились от уплаты налогов в значительных размерах. Около 70-80 проц. товара покупалось за наличные средства, без документального отображения, и в дальнейшем реализовывалось аналогичным способом через собственные магазины и интернет-магазин», – говорится в сообщении.

В ГУ ГФС Николаевщины уточнили, что по результатам обысков, проведенных в офисных, складских помещениях и по местожительствам фигуранта, выявлены товары промышленного и бытового назначения стоимостью более 20,1 миллионов гривен, денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 1,3 миллионов гривен, печати и черновая бухгалтерия.

Проводятся дальнейшие следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве СБУ устроила облаву на легальный покер-клуб.