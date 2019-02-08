В Николаеве суд отказал прокуратуре и отправил под домашний арест замначальника патрульной полиции, подозреваемого в вымогательстве взятки

В четверг, 7 февраля, Заводский районный суд Николаева избрал меру пресечения заместителю начальника управления патрульной полиции Николаевской области Руслану Тужлову, отпустив его под ночной домашний арест.

Об этом изданию "Преступности.НЕТ" сообщили собственные источники в прокуратуре Николаевской области.

Ранее сообщалось, что во вторник, 5 февраля, сотрудники управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в Николаевской области совместно со следователями Николаевского управления ГБР за вымогательство взятки от подчиненного задержали заместителя начальника управления патрульной полиции области Руслана Тужлова.

Тужлов вымогал 300 долларов США у своего подчиненного за решение вопроса с его авто. У полицейского банк арестовал автомобиль, который находится в кредите, и чтобы его не ставить на штрафплощадку, Тужлов потребовал от подчиненного деньги.

Прокурор, осуществляющий процессуальное руководство в данном уголовном производстве, просил суд избрать меру пресечения для офицера полиции в виде двух месяцев лишения свободы с возможностью внесения залога в сумме 150 тысяч гривен. Сторона защиты, в свою очередь, предлагала отпустить Тужлова под домашний арест.

В итоге судья Зинаида Сухаревич отклонила ходатайство прокуратуры и избрала меру пресечения для подозреваемого в вымогательстве взятки в виде ночного домашнего ареста с 10 вечера до 7 утра.

Напомним, начальник Управления патрульной полиции Украины в Николаевской области Виталий Данила подтвердил факт задержания своего заместителя Руслана Тужлова, заявив, что это, возможно, не единственный случай.