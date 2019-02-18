Суд арестовал подозреваемых в избиении мужчины и стрельбе на Николаевском автовокзале

Суд арестовал с залогами двух подозреваемых в вооруженном нападении на мужчину на территории Николаевского междугороднего автовокзала.

Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Николаева.

Как известно, 15 февраля группа мужчин избила 23-летнего местного жителя. По словам очевидцев, после драки нападавшие, осуществив выстрелы из неустановленного оружия, скрылись на автомобиле «BMW» черного цвета.

По версии следствия, в середине февраля, из-за ссоры между подозреваемыми и потерпевшим сложились неприязненные отношения, в связи с чем они договорились встретиться для выяснения отношений.

Около 16:30 ранее судимые подозреваемые с другими неустановленными лицами на автомобиле «BMW X5» приехали к автовокзалу, где неподалеку первой платформы отправления автобусов их ждал пострадавший.

По приезду, один из подозреваемых вышел из машины и беспричинно ударил потерпевшего кулаком в лицо, от чего последний потерял равновесие и упал на землю. Далее подозреваемые нанесли потерпевшему большое количество ударов руками и ногами по лицу и в область туловища, используя металлическую трубку и предмет внешне похожий на пистолет.

Рассмотрев ходатайство, 16 февраля суд избрал в отношении подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство») меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней. Также им назначили залог в 55 тысяч 59 и 37 тысяч 60 гривен.

Напомним, как в Николаеве на автовокзале киевлянин «выпил по рюмке» со случайными знакомыми и те его жестоко избили.