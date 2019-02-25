«Ниже моего достоинства читать эту галиматью», - экс-глава Генштаба о врученном ему подозрении

Печерский районный суд Киева объявил перерыв в заседании, на котором должны избрать меру пресечения подозреваемому в государственной измене бывшему начальнику Генерального штаба Владимиру Замане.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Судья удовлетворил ходатайство стороны защиты, который просил дать время для ознакомления с текстом подозрения и материалами дела. Возобновиться заседание должно в 19-м часу.

Сам Замана, отвечая на вопрос судьи о подозрении отметил:

- Мне его вручали, но я решил, что это ниже моего достоинства читать эту галиматью.

Он подтвердил, что прибыл в суд в сопровождении правоохранителей, и что утром у него был проведен обыск.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура задержала за госизмену экс-главу Генштаба Замана, отказавшегося вводить армию для разгона Майдана. Заману подозревают в уменьшении личного состава боеспособных военнослужащих и расформировании воинских частей. Его действия якобы лишили государство противовоздушной обороны.