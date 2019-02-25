Заявившим о ложном минировании отдела полиции в Новой Одессе оказался таксист, на которого составили админпротокол за пьяное вождение

Полиция совместно с сотрудниками СБУ установили личность мужчины, который сообщил о якобы заминировании отдела полиции в Новой Одессе.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, 21 февраля с 21:36 злоумышленник позвонил по спецлинии «102» и сообщил, что Новоодесский отдел полиции заминирован.

Оказалось, что 21 февраля остановили сотрудники патрульной полиции остановили водителя такси. Результат теста на «Драгере» показал, что у мужчины в крови 1,4 промилле алкоголя. Полицейские составили на него админпротокол по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения»). После этого, придя домой, злоумышленник позвонил на «102» и сообщил, что Новоодесский отдел полиции заминирован.

В результате проведенных следственно-оперативных совместных мероприятий сотрудников Новоодесского отдела полиции и СБУ личность злоумышленника была установлена.

По данному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 259 Уголовного Кодекса Украины («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности»). По согласованию с Вознесенской местной прокуратурой злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Теперь мужчине грозит наказание вплоть до ограничения свободы на срок до трех лет.

Напомним, что ранее в Первомайске аноним сообщил о заминировании дома культуры, где проходила встреча кандидата в Президенты Вилкула.