Печерский суд арестовал на месяц экс-главу Генштаба, подозреваемого в госизмене

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-главе Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины Владимиру Замане в виде содержания под стражей на один месяц - до 27 марта.

Об этом сообщает «Левый берег»

Защита намерена это решение обжаловать.

Во время выступления в суде Замана заявил, что украинские власти используют это дело для избежания ответственности за оккупацию Крыма. В том, что на полуостров не ввели войска Замана обвинил Александра Турчинова, который в то время был и.о. президента.

Замана не согласен с обвинением в госизмене. Он напомнил, что решение о сокращении численности военнослужащих утверждает Верховная Рада, твердит, что никак с РФ не связан. И не было никакого сговора с Виктором Януковичем. Версию следствия экс-начальник Генштаба называет подтасовкой фактов.

- Я военный, я не политик. Ознакомился с материалами предъявленного обвинения и хочу сказать, что всё исказили, - сказал он.

Напомним, Владимир Замана, занимавший должность руководителя Генштаба ВСУ с февраля 2012 по 19 февраля 2014 года, 25 февраля задержан по подозрению в государственной измене. Военная прокуратура обвинила генерала в развале армии.