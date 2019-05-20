Подозреваемого в вымогательстве «откатов» главу Госслужбы занятости арестовали с залогом в ₴20 миллионов

И.о. председателя Государственной службы занятости Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 20 миллионов гривен, его заместителю – арест с залогом 9,6 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Как известно, ГБР и военная прокуратура задержали группу должностных лиц во главе и.о. председателя государственной службы занятости Украины Валерия Ярошенко за откаты при строительстве объектов социального назначения. Под контролем правоохранителей мошенникам было передано почти полмиллиона гривен.

Речь идет об откатах с предпринимателей, которые осуществляли строительные и ремонтные работы центров занятости в регионах, в частности Житомирского городского центра занятости. Так на его строительство был заключен договор на 33 миллиона гривен.

Часть из этих средств предприниматель должен был заплатить в качестве «благодарности» за возможность строить. Во время досудебного следствия было задокументировано несколько эпизодов получения денег через посредника.

Напомним, 6 мая сотрудники полиции, СБУ и военной прокуратуры проводили обыски у должностных лиц областного и городского центров занятости. Правоохранители разоблачили и задокументировали преступную деятельность должностных лиц Николаевского областного и городского центров занятости, которые ежемесячно требовали неправомерную выгоду от своих подчиненных - начальников отделов и филиалов в районах, за непринятие по ним мер дисциплинарного воздействия, а также начисления ежемесячно премии, надбавки за интенсивность труда и не создание искусственных препятствий в профессиональной деятельности. Также обыск проводился и в кабинете начальника областного центра занятости Дмитрия Оборонько.

Позже стало известно, что после обысков задержали начальницу городского центра занятости Наталью Рябову. 8 мая суд отправил ее под домашний арест в ночное время. Она отрицала факт вымогательства и заявила, что ее сотрудница добровольно отдала ей 1268 гривен для изготовления новых табличек в Корабельном районном центре занятости, поскольку в бюджете на такие расходы деньги не предусмотрены.

Стоит отметить, что в тот день, когда была задержана Наталья Рябова, в Николаеве с рабочим визитом находился Валерий Ярошенко.

Напомним, как в сентябре 2015 года Служба безопасности задержала бывшего тогда председателем Госцентра занятости Ярослава Кашубу во время получения более 600 тысяч гривен взятки. В 2011 году один из предшественников Кашубы Владимир Галицкий погорел на многомиллионных махинациях при создании рабочих мест для бывших шахтеров.