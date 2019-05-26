Задержанный за ₴108 тысяч взятки директор Вознесенского БТИ пошел на сделку с прокурором и отделался ₴17 тысячами штрафа

Директора коммунального предприятия «Вознесенское междугородное бюро технической инвентаризации» Валерия Онча за вымогательство от предпринимателя и получение взятки в размере 108 тысяч гривен приговорили к штрафу на 17 тысяч гривен.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора Вознесенского горрайонного суда Николаевской области.

Как известно, 5 марта следователи Следственного управления областного главка полиции и сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры задержали директора коммунального предприятия «Вознесенское междугородное бюро технической инвентаризации» на взятке в размере 108 тысяч гривен.

Предприниматель 27 декабря 2018 года обратился в отдел градостроительства и архитектуры Вознесенской городского совета с целью получение разрешений на размещение в городе десяти рекламных ситилайтов . Начальник этого отдела сообщила ему о порядке получения разрешений и о том, что необходимо будет изготовить проекты технической документации, отправив к директору КП «Вознесенское БТИ».

Чиновник в свою очередь сказал, что за влияние на должностных лиц городского совета с целью положительного рассмотрения последними заявлений на получение разрешений на размещение рекламных конструкций, их согласования и за разработку проектов указанных разрешений подчиненными обвиняемого нужно заплатить по 200 долларов за конструкцию, то есть всего – две тысячи долларов. При этом он дал понять потерпевшему, что без взятки тот не сможет установить рекламу.

14 февраля директор БТИ повысил цену и сказал бизнесмену о необходимости заплатить уже четыре тысячи долларов.

5 марта бизнесмен принес в требуемую сумму в национальной валюте, то есть 108 тысяч гривен. В этот момент чиновника задержали.

11 мая обвиняемый подписал с прокурором Ольгой Левицкой соглашение о признании виновности в совершении преступления по части 2 статьи 369-2 («Злоупотребление влиянием»). В этом документе стороны также согласовали и меру наказания – штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 тысяч гривен.

В итоге судья Александр Дробинский утвердил это соглашение, признав обвиняемого виновным в злоупотреблении влиянием и назначив оговоренный сторонами штраф.

Отметим, что изначально уголовное производство квалифицировали по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом»), а санкция этой статьи предусматривает более строгое наказание – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, как НАБУ на взятке задержало прокурора ГПУ, который обещал своим «клиентам» за 20 тысяч долларов избежать тюрьмы по сделке с ним.

Также напомним, как прокурор Николаевской области Тарас Дунас заявлял о сделках в уголовных делах, в которых николаевская прокуратура предлагала «мягкие наказания», что в этом «сговора с подозреваемыми нет».