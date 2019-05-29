ГБР открыло дело по факту исчезновения серверов с секретной информацией из АП

Следователи ГБР начали досудебное расследование относительно возможной потери должностными лицами администрации президента Украины серверов с секретной информацией.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Уголовное производство зарегистрировано по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 329 Уголовного кодекса Украины (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшее тяжкие последствия).

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Данилюк показал видео из ситуационной комнаты в Администрации президента, из которой вынесли все оборудование. Спикер Петра Порошенко заявил, что данное оборудование арендовалось за личные средства экс-президента. Ситуационную комнату в АП создавали при Шимкиве.

Отметим, экс-замглавы АП заявил, что в ситуационной комнате не было серверов с секретными данными.