Детективы НАБУ проводят обыски в здании УАФ в рамках дела о закупке искусственных футбольных полей

Здание Украинской ассоциации футбола, фото: sportarena.com Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в здании Украинской ассоциации по футболу (бывшая Федерация футбола Украины).

Об этом пишут «Українські Новини» со ссылкой на начальника пресс-службы УАФ Ярему Городчука.

– Да, с утра проводятся следственные действия, - подтвердил он.

При этом других деталей он не сообщил.

В то же время в Специализированной антикоррупционной прокуратуре изданию сообщили, что следственные действия в офисе бывшей Федерации футбола проводятся по делу о закупке искусственных футбольных полей.

Напомним, что в мае 2018 года правоохранители разоблачили 35 футбольных клубов Украины, которые были привлечены к организации договорных футбольных матчей. По их данным, «футбольный бизнес» приносил организаторам заказных матчей огромные доходы, в игре на тотализаторе злоумышленники зарабатывали до 5 млн долларов в год.