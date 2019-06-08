Николаевский предприниматель по сделке получил два года условно за завладение двумя помещениями по поддельному решению суда

В Николаеве предпринимателя по сделке наказали двумя годами условно за подделку решения суда, с которым он в дальнейшем смог оформить в свою собственность два помещения.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора Ленинского районного суда Николаева.

Как сообщалось ранее, речь идет о двух помещениях на улице Олейника с общей площадью более 150 квадратных метров. Эти помещения до этого были в собственности города и ими пользовалось ЖКП «Південь».

Установлено, что директор фирмы «Капитал Трест» Александр Щербаков в 2016 году распечатал фальшивое решение суда от 2010 года о признании за собой в порядке наследования права собственности на два нежилых здания площадью 77,4 и 77,5 квадратных метров.

Позже с поддельным решением суда он обратился в Центр предоставления админуслуг с заявлениями о регистрации права собственности на помещения. В дельнейшем их рассмотрели положительно, после чего предприниматель внес помещения в уставный капитал своего ООО «Капитал Трест». Ущерб городской общине оценили около 420 тысяч гривен.

В ходе досудебного расследования обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании виновности в совершении преступления по части 1, 4 статьи 358 («Подделка документов, сбыт или использование поддельных документов») и части 3 статьи 190 («Мошенничество») Уголовного кодекса Украины. Также стороны соглашения оговорили и меру наказания за это преступление – лишения свободы сроком на 4,5 года 6 месяцев с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью в два года.

Суд утвердил эту сделку, признав виновность обвиняемого в совершении инкриминируемых преступлений, и назначил оговоренное наказание.

Напомним, как николаевские фермеры обвинили депутата облсовета Ивануну в подделке документов и рейдерстве их земель.