На Одесчине отправили в СИЗО подозреваемого в изнасиловании беременной туристки из Николаева

В Южном Одесской области суд арестовал подозреваемого в изнасиловании беременной женщины из Николаева.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Как известно, беременная девушка приехала в гости к подруге из Николаева. Вечером они в компании мужчин отдыхали в кафе. Один из них предложил провести потерпевшую домой, однако по дороге оттащил ее на пустырь и, угрожая физической расправой, изнасиловал.

«Сейчас злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается следствие», – сообщил начальник сектора криминальной полиции Южненского отдела полиции Александр Мусиенко.

Напомним, как 23 мая 33-летний мужчина ограбил и изнасиловал 26-летнюю девушку. Девушка праздновала своей день рождения с друзьями, после чего решила встретиться с подругой. Когда они уже собрались домой и на остановке общественного транспорта по улице Космонавтов ждали такси, к ним подошли познакомиться трое парней. Именно в это время подъехало такси, и заявительница направилась к машине, а один из парней предложил поехать вместе, мол, ему по дороге. После того, как девушка вышла у подъезда своего дома, мужчина пошел за ней и начал угрожать ножом. Затем отобрал ювелирные украшения и изнасиловал.