Задержанного одесского бизнесмена, чья фирма ремонтировала дороги на Николаевщине, арестовали на два месяца

Следователи СБУ 19 июня задержали одесского бизнесмена Араика Амирханяна, которого подозревают в ряде тяжких преступлений.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр СБУ.

Амирханяна подозревают в «финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя из корыстных побуждений, организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем мошенничества».

Отмечается, что суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, в СБУ рассказывают, что Амирханян причастен к совершению других преступлений на территории Украины, в том числе соединенных с насилием над потерпевшими.

Оперативники спецслужбы в частности установили, что злоумышленник через подконтрольные компании осуществил перерасчет средств в размере более 4 млрд российских рублей на счета так называемых «таможенных» органов оккупационной власти Крыма.

Также выяснилось, что делец, находясь в сговоре с должностными лицами Антимонопольного комитета Украины, заблокировал более 200 публичных закупок по ремонту и строительству дорог общей стоимостью более 20 млрд гривен.

«Таким образом была фактически блокирована государственная программа по модернизации объектов критической инфраструктуры в транспортной отрасли», - говорят в спецслужбе.

По данным СБУ, Амирханян также подозревается в организации механизма незаконной переправки людей через государственную границу Украины в РФ через территорию оккупированного Крыма и в противоправном завладении имуществом украинских предприятий на общую сумму почти 12 миллионов.

Служба безопасности Украины просит всех, у кого есть информация о совершении Амирханяном других преступлений, сообщать об этом СБУ по телефонам 044-255-84-88 или 044-255-52-63.

Напомним, что 6 июня после жалобы фирмы «Полтавабудцентр» АМКУ отменил торги по определению подрядчика для строительства бетонной трассы Н-14 «Александровка-Кропивницкий-Николаев» стоимостью более миллиарда гривен.

Также напомним, как в апреле глава ОГА Алексей Савченко сообщал, что Служба автомобильных дорог в Николаевской области получила все необходимые разрешения на выполнение строительных работ на участках трассы Н-14 «Николаев – Кропивницкий». До этого также была попытка заблокировать этот тендер, но Антимонопольный комитет Украины отказал фирме,которая подала жалобу.

Также напомним, как в прошлом году Антимонопольный комитет Украины обязал Службу автодорог Николаевской области отменить тендер на содержание областных дорог почти на 19 миллионов гривен после жалобы одного из участников торгов.

Как известно, люди перекрыли дорогу Н-14 11 сентября 2018 года после того, как Кабмин принял решение забрать 300 миллионов гривен, заложенных на ремонт трассы Н-14 и перераспределить их на ремонт трассы Н-11: 200 миллионов Николаевской области и 100 миллионов - Днепропетровской. Акция протеста продолжилась и 12 сентября. Уже на следующий день, 13 сентября, трассу разблокировали.

В то же время, 12 сентября 2018 года в Кабинете Министров прошло совещание, на котором Владимир Гройсман отметил, что решение о перераспределении средств на ремонт дорог еще не вступило в законную силу и предложил еще раз собрать всех руководителей дорожных организаций по вопросу перераспределения средств.