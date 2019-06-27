Подозреваемый в изнасиловании николаевец еще в апреле должен был оказаться под стражей, но судья Дирко его отпустил

Задержанный за изнасилование николаевец должен был еще в апреле попасть за решетку, когда его поймали за грабеж. Но тогда судья Иван Дирко отпустил его на свободу, избрав ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил источник в прокуратуре Николаевской области.

Напомним, что 24 июня в Николаеве задержали 32-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании женщины, с которой он отдыхал на Намыве. На следующий день его отправили на время следствия под стражу. Подозреваемый недавно освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за имущественные преступления.

Как выяснилось, еще 17 апреля этого мужчину задержала полиция по подозрению в грабеже – в районе заведения «Сумерки» на Центральном проспекте он отобрал смартфон у девушки. Полиция и прокуратура подали в суд ходатайство, чтобы подозреваемого еще в апреле взяли под стражу. Но судья Иван Дирко, который избирал меру пресечения, тогда решил отпустить мужчину под личное обязательство. Таким образом подозреваемый снова оказался на свободе.