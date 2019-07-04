Одессит ударил ножом в грудь иностранного студента – пострадавший скончался в карете скорой помощи

24-летний парень из Одессы ударил 20-летнего студента из Марокко ножом в грудь. Потерпевший скончался от полученной травмы в карете скорой помощи.

Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.

Конфликт между молодыми людьми случился возле развлекательного центра в Аркадии. В результате него одессит ударил иностранца ножом в грудь и сбежал. Очевидцы события вызвали полицию и скорую. К сожалению, потерпевший скончался в карете скорой помощи.

Нападавший скрывался от правосудия в Любашевском районе Одесской области. Впрочем, комплексом проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Шевченковского отделения милиции и Управления уголовного розыска быстро установили личность злоумышленника, а на следующий день и задержали.

Сейчас злоумышленнику объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, как в прошлом году в Киеве мужчина нанес смертельный удар ножом за замечание не лезть в маршрутное такси вне очереди. А на Николаевщине женщина ранила ножом сожителя, который её избивал.