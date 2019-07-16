В винницком СИЗО убили мужчину, которого подозревали в попытке изнасилования 7-летней девочки

В Винницкой колонии №1 убили мужчину, которого подозревали в попытке изнасиловать 7-летнюю девочку.

Об этом пишет Vinbazar.

Попытка изнасилования, в которой подозревали мужчину, произошла в винницком районе Замостье 8 июля. 60-летний мужчина с признаками психической болезни посреди бела дня схватил 7-летнюю девочку, которая гуляла с 9-летней сестрой. Он оттащил ее за гаражи, показывал ей гениталии, совершал развратные действия руками. Старшая девочка, которой удалось убежать, рассказала обо всем родителям, а подозреваемого удалось задержать.

11 июля городской суд Винницы арестовал мужчину на 60 дней без возможности внесения залога. В СИЗО, куда поместили подозреваемого, мужчину убили.

О его смерти стало известно еще 13 июля. Другие детали дела не разглашают. Расследование проводит Государственное бюро расследований.

Напомним, на Николаевщине 24-летний мужчина затянул в кусты и изнасиловалнесовершеннолетнюю. Полицейские разыскали подозреваемого в изнасиловании – он скрывался у родственников.