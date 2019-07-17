Полиция заподозрила руководство Южно-Украинской АЭС в хищении средств через фирму, у которой только один работник и нет офиса

Южноукраинский отдел полиции расследует возможное хищение бюджетных средств должностными лицами госпредприятия «Южно-Украинская атомная электростанция» на гидроочистке труб на энергоблоках.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Южноукраинского горрайонного суда.

В ходатайстве следователя указано, что управление защиты экономики Нацполиции расследует производство по факту возможного хищения бюджетных средств должностными лицами Отдельного подразделения «Южно-Украинской атомной электростанции» ГП НАЭК «Энергоатом» на протяжении 2016-2018 годов, путем подписания фиктивных актов выполненных работ по гидроочистке теплообменных труб конденсаторов энергоблоков. Однако сумма ущерба на момент решения суда установлена не была.

Согласно материалам досудебного расследования, в октябре 2018 года Госаудитслужба провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности предприятия в период с 1 марта 2016 года по 30 июня 2018 года. Согласно данным акта между «Энергоатомом» и ООО «Алекскор» был составлен ряд договоров на выполнение указанных работ на суммы: 1 миллион 158 тысяч гривен, 1 миллион 457 тысяч гривен, 1 миллион 150 тысяч гривен, 1 миллион 473 тысячи гривен.

При этом ревизионная группа выяснила, что по регистрационному адресу ООО «Алекскор» отсутствует, и по тому адресу находится офисное помещение агентства недвижимости «Меркурий».

В свою очередь, в фискальной службе проинформировали, что руководителем, владельцев и единственным работником ООО «Алекскор», которое занимается строительством жилых и нежилых помещений, является один человек. Соответственно, по данным ГФС, у фирмы нет ни штата работников, ни необходимой материальной базы для работ по гидроочистке теплообменных труб.

Всего же «Енергоатом» перечислил ООО «Алекскор» оплату в полном объеме на общую сумму 5 миллионов 440 тысяч гривен.

Помимо этого, в ходатайстве указано, что 14 апреля 2019 года следователь направил на адрес госпредприятия запрос на получение необходимых следствию документов, однако спустя почти полтора месяца получил отказ.

В связи с этим следователь просил суд разрешение на временный доступ к ряду документов, которые могут иметь доказательное значение в расследовании.

Сведения о возможном преступлении квалифицированы по части 3 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного Кодекса Украины.

Отметим, что согласно данным OpenDataBot, руководителем«Алекскор» является Наталья Пиха, зарегистрировано ООО еще в 1995 году. Статутный капитал фирмы составляет 375 гривен.

Напомним, что Южно-Украинская АЭС поручила подряд на 133 миллиона фирме, против которой открывали уголовное производство.

Ранее сообщалось, что модернизация энергоблока Южно-Украинской АЭС обойдется в 660 миллионов и подряд отдали предприятию-«любимчику».