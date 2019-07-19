Николаевский апелляционный суд облегчил наказание женщине, убившей сожителя сковородкой – виной тому стала его печень и алкоголь

Николаевский апелляционный суд переквалифицировал потасовку женщины, в ходе которой погиб ее сожитель, и соответственно значительно облегчил ее меру наказания – оказалось, что на смерть мужчины повлиял алкоголь и болезнь печени.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Николаевского апелляционного суда.

Как, Как известно, тело мужчины с травмой на голове нашли в мае 2016 года. Соседи погибшего сообщали, что за несколько дней до этого слышали громкую ссору.

Обвиняемая частично признала свою вину. Она рассказала, что погибший начал ее душить, она начала терять сознание, схватила сковородку и ударила ею мужчину с целью самообороны. После этого она ушла из дома и несколько дней пила. Первомайский райсуд признал ее виновной в умышленном нанесении тяжких телесных повреждении, повлекших смерть пострадавшего, и приговорил к семи годам тюрьмы.

Адвокат обвиняемой подал на приговор апелляцию и просил оправдать его клиентку в связи с тем, что в ее действиях нет состава преступления по части 2 статьи 121 («Умышленное тяжкое телесное повреждение») УК Украины. По его мнению, суд первой инстанции не правильно оценил результаты судебно-медицинской экспертизы.

Он отметил, что при нормальном состоянии печени погибшего и отсутствии ее дистрофических изменений из-за длительного злоупотребления спиртными напитками таких последствий как смерть после удара сковородкой могла бы и не наступить. Адвокат подчеркнул, что сама рана имеет признаки легкого телесного повреждения, а смерть пострадавшего наступила из-за сниженной свертываемости крови после выпитого алкоголя.

Суд после изучения материалов согласился с позицией адвоката о неверной квалификации преступления и об отсутствии в обвиняемой умысла на причинение тяжких телесных повреждений и убийства.

В итоге апелляционная инстанция переквалифицировала преступление и вину с части 2 статьи 121 на часть 1 статьи 119 («Убийство по неосторожности») УК Украины. Также соответственно женщине сменили меру наказания на три года ограничения свободы в исправительном центре.

Напомним, как в Витовском районе в поселке Воскресенск женщина зарезала своего сожителя во время пьянки в будке грузовика.