Дело о хищениях на Южно-Украинской АЭС: Холодницкий заявил, что адвокаты обвиняемых больше года читают материалы дела

В деле о хищениях на Южно-Украинской АЭС сторона защиты больше года знакомится с материалами дела.

Об этом сказал глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий во время заседания Национального совета по антикоррупционой политике.

Глава Офиса Президента Андрей Богдан предложил внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, чтобы расследование и рассмотрение дел не затягивалось.

- Такие изменения нужны, потому что в деле Южно-Украинской АЭС сторона защиты уже больше года читает материалы дела. Больше года после окончания следствия, - сказал Холодницкий.

Напомним, в феврале 2017 года антикоррупционная прокуратура и НАБУ задержали и сообщили о подозрении пяти лицам, которые организовали и реализовали схему завладения деньгами Южно-Украинской АЭС в сумме 10 миллионов 520 тысяч 800 гривен при проведении тендеров на закупку электротехнического оборудования.

Участники преступной схемы обеспечили победу в торгах подконтрольного им предприятия, которое поставило электрощитовое оборудование на Южно-Украинскую АЭС по завышенной цене, сформированной с помощью группы фиктивных предприятий Николаева. Двое фигурантов дела оказались жителями Киева и трое – жителями Николаевской области, один из которых – инженер Южно-Украинской АЭС, а двое – николаевские предприниматели Дмитрий Лысенко и Леонид Гусев.

В январе 2018-го в деле о хищениях о подозрении объявили и самому экс-директору «Энергоатома» Виссариону Киму. Суд избрал ему залог в 1,76 миллиона. Расследование дела завершили еще в феврале 2018 года.