В Николаеве на одном из участков выявили возможный подкуп избирателей

В день парламентских выборов, 21 июля, в Николаеве возле одного из избирательных участков в районе пересечения улиц Потемкинская и Артиллерийская пресекли возможный подкуп избирателей.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

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В полицию от наблюдателя пришел вызов о том, что к участку организованно пришла группа людей, что может свидетельствовать о подкупе избирателей. До приезда полиции эти люди на автомобили уехали и остановились возле штаба кандидата в нардепы от «Оппозиционной платформы «За життя» Максима Невенчанного . При этом, у одной из женщин выпал блокнот, в котором были записи, похожие на бухгалтерию по подкупу, с ФИО избирателей и их адресами.

Полицейские проследовали за ними. На данный момент их доставили в Центральный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Издание «UA:Миколаїв» сообщает, что инцидент произошел на участке №480880, что в школе №15.