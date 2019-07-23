В Николаеве отправили в СИЗО уголовника, проломившего голову пенсионеру – его жертва до сих пор в больнице в тяжелом состоянии

В Николаеве 23 июля взяли по стражу подозреваемого в разбое, в ходе которого он сильно ударил пенсионера по голове.

Об этом сообщили в Николаевской местной прокуратуре №2.

Как известно, ранее судимого мужчину задержали полицейские задержали 21 июля спустя небольшой промежуток времени после нападения. Его подробную внешность описали очевидецы нападения.

Установлено, что 21 июля примерно в 16:23 у дома №49 по улице Южной в Николаеве, подозреваемый, с целью завладения имуществом, ударил палкой по голове пенсионера который возвращался домой и завладел его личным имуществом.

В настоящее время, пострадавший находится в Больнице скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии.

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции, совместно с гражданами, которые были очевидцами указанных событий, подозреваемый был задержанного в кратчайшие сроки.

Действия подозреваемого квалифицированы по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15 пункт 6 части 2 статьи 115, частью 2 статьи 187 УК Украины, то есть как законченное покушение на умышленное убийство из корыстных побуждений и как нападение с целью завладения имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению, совершенное лицом, ранее совершившим разбой.

Напомним, как на Николаевщине мужчина ударил оппонента стеклянной бутылкой по голове и пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами.