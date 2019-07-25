В полиции подтвердили задержание экс-начальника ГУНП Одесчины Головина – есть еще фигуранты

В Нацполиции подтвердили задержание бывшего начальника ГУНП в Одесской области Дмитрия Головина. Также есть информация о задержании еще одного бизнесмена.

Об этом говорится в официальном сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции Украины.

Как сообщалось ранее, Головина задержали сотрудники НАБУ и УВБ Нацполиции около 07:00. По информации «Преступности.НЕТ», вместе с ним задержали его первого заместителя Константина Гейко. Задержание проходило в рамках расследования уголовного преступления по трем частям Уголовного кодекса: статьи 191, статьи 364, статьи 209. После задержания Головина и Гейко должны доставить в Киев для рассмотрения в суде ходатайства об избрании им меры пресечения.

В Нацполиции в свою очередь сообщают, что Головину инкриминируется причастность к уголовному правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 191 УК Украины. Эта статья предусматривает ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

«Слідство.Інфо» сообщает, что в рамках этого производства задержали еще одного подозреваемого - бизнесмена Чудакова. Всех следствие рассматривает как причастных к контрабанде сигарет через порт Одессы и дальнейшей их легализации.

Собеседник «Преступности.НЕТ» в правоохранительных органах, комментируя задержание Головина, также рассказал о возможной причастности бывших высокопоставленных одесских полицейских к контрабанде сигарет, но при этом также упомянул возможную причастность к поставке наркотиков.

Напомним, что ранее Специализированная антикорупционная прокуратура и внутренняя безопасность проводили обыски у экс-начальника одесской полиции Головина.

До этого, осенью 2018 года, через суд заявитель обязал НАБУ открыть относительно Головина уголовное производство по статье 366-1, («Декларирование недостоверной информации») и 368-2 («Незаконное обогащение») Уголовного кодекса Украины.