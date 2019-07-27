Суд продлил арест николаевскому студенту, который до смерти избил мужчину больше двух месяцев назад

Судья Центрального районного суда Николаева Светлана Скрипченко продлила арест 20-летнему студенту, который до смерти избил мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошел еще 13 мая около 3:40 во дворе дома по переулку Парусному, 1. Тогда, по версии следствия, двое студентов Черноморского государственного университета имени Петра Могилы нанесли многочисленные удары ногами 50-летнему мужчине, а также били его деревянной планкой с гвоздем. От полученных повреждений пострадавший скончался в карете скорой медицинской помощи.

Парень подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего»).

Отметим, что согласно предыдущему решению суда от 30 мая, подозреваемому была избрала мера пресечения в виде содержания в следственном изоляторе.

Прокурор ходатайство о продлении сроков ареста поддержал, и отметил, что подозреваемый может скрываться от следствия и суда и оказывать давление или незаконно влиять на другого подозреваемого в данном производстве.

Защитник просил отказать в удовлетворении ходатайства, поскольку риски, указанные прокурором существуют и касательно второго подозреваемого в указанном производстве, однако ему никакая мера пресечения не избиралась. А при таком, по мнению защитника, следует изменить меру пресечения на более мягкую.

Подозреваемый вину не признавал и просил избрать в отношении него меру пресечения не связанную с лишением свободы.

С учетом всех обстоятельств дела, следственный судья Светлана Скрипченко приняла решение продлить сроки содержания под стражей в отношении подозреваемого до 27 сентября.

Напомним, рано утром 17 марта возле ТРЦ «Сити-центр» нашли лежащего без сознания Евгения Карташева. По данным полиции, в ту ночь у Евгения и его друга возник конфликт с компанией из трех парней. В результате случившегося Евгений получил травмы.

Пострадавший Евгений Карташев пребывает в вегетативном состоянии. Парень не может самостоятельно есть, пребывать в вертикальном положении. Он постоянно лежит, хоть и открыл глаза, но до сих пор не реагирует на людей. Был объявлен сбор средств на лечение парня.

Ранее полиция сообщала, что благодаря камерам наблюдения выследила трех парней, которые вступили в конфликт с Евгением. Их доставили в отдел полиции, но потом отпустили - им сначала не объявили о подозрении из-за отсутствия результатов экспертиз. Из-за тайны следствия полиция не раскрыла подробности инцидента возле «Сити-центра», из-за которого Карташев впал в кому. Потом полиция сообщала, что в деле об избиении Карташева появился один подозреваемый. Подруга семьи Карташева заявила, что двое из парней, которых считают причастными к конфликту, могли откупиться - «выкупили видео, которое свидетельствовало о том, что Женю били все трое». По её словам, третий фигурант якобы взял вину за случившееся на себя. В то же время полиция продолжает розыск свидетелей конфликта возле «Сити-центра», во время которого пострадал Карташев.