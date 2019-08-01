В Ровно госрегистраторы содействовали рейдерам, - СБУ

В Ровно сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили частного исполнителя и двух государственных регистраторов на незаконной смене имущественных прав в электронных базах Минюста, в результате чего реальным владельцам нанесен ущерб на более чем 20 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица одного из местных коммунальных предприятий, по сговору с представителями криминальных кругов региона, осуществляли противоправную перерегистрацию недвижимости. Чиновники, за вознаграждение, систематически вносили неправдивую информацию в государственные базы данных, что способствовало легализации рейдерских захватов предприятий и недвижимого имущества.

Частного исполнителя правоохранители задержали в одном из кафе областного центра при получении 34 тысяч гривен - второй части неправомерной выгоды за отчуждение недвижимого имущества. Всего за эту сделку злоумышленники получили 65 тысяч гривен.

В рамках открытого уголовного производства по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины проведен ряд обысков по месту регистрации коммунального предприятия. В ходе следственных действий правоохранители изъяли судебные документы и другие доказательства, подтверждающие неправомерную деятельность группы.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности всех участников противоправной деятельности.

Добавим, что Президент Владимир Зеленский подписал указ «О мерах по противодействию рейдерству». Ранее у Зеленского заявили о раскрытии схемы, по которой силовики вымогают деньги у бизнесменов.