В ГФС предупредили, что от её имени рассылаются сообщения, содержащие вредоносные ссылки

Государственная фискальная служба предупредила, что от её имени по электронной почте рассылаются вредоносные сообщения.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Там сообщили, что в последние дни зафиксирован рост количества обращений налогоплательщиков по получению электронных писем от имени ГФС Украины о наличии налогового долга, совершения административного нарушения, нарушения налогового законодательства и так далее. Такие письма содержат вложения, открытие которых приводит к загрузке вирусного файла.

ГФС сообщает, что отправка таких сообщений происходит с электронных адресов, которые не относятся к ГФС. В ведомстве просят внимательно читать электронный адрес и проверять информацию на достоверность.

«Для переписки и обмена информацией с органами государственной власти, юридическими или физическими лицами, организациями иностранных государств и другими предприятиями Государственная фискальная служба Украины использует исключительно электронные почтовые ящики, зарегистрированные на почтовом сервере в домене sfs.gov.ua», - сообщает пресс-служба ГФС.

Напомним, в процессе проверок с января по июнь 2019 года ГФС Украины выявила 10,3 тысяч наемных сотрудников без официального оформления. Кроме этого, ведомство обнаружило нарушения в выплате зарплат и других доходов. Также, сотрудники военной прокуратуры и контрразведки СБУ провели обыски в правительстве и других госведомствах по делу о хищении 6,7 миллионов долларов США при закупке системы оповещения для пограничников. В их числе - ГФС.