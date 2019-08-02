В США оштрафовали на $80 миллионов граждан РФ за сделки с акциями – они пользовались украденной украинцами финансовой информацией

Иллюстрация Окружной суд американского штата Нью-Джерси решил оштрафовать пятерых граждан России на 78,4 миллионов долларов США за проведение торговых операций с акциями на основании пресс-релизов, которые украли украинские хакеры. Суд вынес заочное решение из-за того, что на заседании не было ответчиков.

Об этом сообщает «ZN,UA».

Граждане России обязаны вернуть 20,4 миллионов долларов незаконной прибыли (плюс проценты) и выплатить штраф в размере 58 миллионов долларов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США направила жалобу в суд три года назад, но трейдеры ее проигнорировали.

SEC считает, что с 2010 по 2014 год хакеры получили доступ к тысячам пресс-релизов компаний, которые ожили публикации на серверах Marketwired LP и PR Newswire Association LLC. Хакеры передали информацию знакомым трейдерам, которые начали торговать акциями через три собственные компании еще до обнародования пресс-релизов.

Против украинских хакеров власти США ведут другое дело. Часть ответчиков уже достигла соглашений с SEC, некоторые признали свою вину.

Отметим, что федеральная торговая комиссия США одобрила штраф для компании Facebook в размере 5 миллиардов долларов. А ранее британские парламентарии обвинили Facebook в продаже личных данных. Также ранее хакеры заполучили данные более 257 тысяч пользователей Facebook, в том числе и из Украины – подозревают «русский след».