В Одессе ГБР проводит обыски в Главных управлениях юстиции и исполнительной службы

Виктор Ивановский С самого утра в здании Главного терруправления юстиции в Одесской области на Богдана Хмельницкого проходят обыски. Следственные действия осуществляют сотрудники Государственного бюро расследований совместно с прокуратурой Одесской области.

Об этом сообщает «Odessa.online».

«Нам показали постановление суда о проведении обыска. Следственные действия продолжаются до сих пор. Работа управления приостановлена. Мы предоставляем всю информацию и документы, которые требуются», - отметил первый заместитель начальника Главного территориального управления юстиции в Одесской области Виктор Ивановский.

По его словам, обыски проводятся также в здании управления государственной исполнительной службы.

«На позапрошлой неделе, в четверг, были представители ДБР, прокуроры, мы предоставили им данные, которые они затребовали в тот момент. Мы предложили, если им нужны дополнительные данные, они могут предоставить определение на производство выемки документов. Никто не собирался препятствовать им в выдаче каких-либо документов в Управлении юстиции. Мы им это предложили, но тем не менее, по какой-то непонятной для меня причине, было принято решение правоохранителей провести непосредственно обыск в нашем помещении», - отметил Ивановский.

Напомним, как в Генеральной прокуратуре Украины, 2 августа, был проведен допрос председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка. А ранее в Нацполиции подтвердили задержание бывшего начальника ГУНП в Одесской области Дмитрия Головина. Также есть информация о задержании еще одного бизнесмена.