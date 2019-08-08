Апелляционный суд изменил меру пресечения подростку из Новой Одессы, который подозревается в убийстве своего дедушки

Николаевский апелляционный суд 8 августа изменил меру пресечения 16-летнему подростку из Новой Одессы. Вместо СИЗО он будет находиться под домашним арестом.

О смене меры пресечения на своей странице в Facebook написал николаевский адвокат Владимир Тимошин.

Напомним, что 1 августа в Новой Одессе 60-летний мужчина пришел помочь дочери по хозяйству и пригласил внука приобщиться к помощи матери. Парень не обратил внимания на дедушку и продолжил играть на компьютере. Через некоторое время мужчина сделал внуку замечание и снова попросил о помощи, и после этого они начали ссориться. Парень схватил со стола нож и нанес несколько ударов дедушке, в результате чего тот умер.

Ранее сообщалось, что суд первой инстанции избрал подростку меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 дней.