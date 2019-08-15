Суд оправдал николаевца, обвиняемого в изготовлении амфетамина – он сказал, что в своей «лаборатории» добывал драгметаллы

Иллюстрация В Николаеве суд из недоказанности вины оправдал местного жителя, который обвинялся в изготовлении наркотиков.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора Заводского районного суда.

Согласно материалам, в полицию пожаловались на николаевца, что он якобы изготовляет и хранит у себя дома наркотические вещества. В средине июня 2017 года к нему пришли с обыском, в ходе которого нашли и изъяли электронные весы, шприц, несколько стеклянных бутылок с неизвестным веществом и пластиковые бутыли с «Кротом» и «Белизной», стеклянные трубки, колбы, респиратор.

Экспертиза показала, что в стеклянных бутылках были фенилацетон и соляная кислота, которые могут использоваться в качестве прекурсоров для изготовления наркотиков и находятся в обороте под контролем. Также на некоторых изъятых предметах были следы амфетамина и марихуаны.

Обвиняемый в суде свою вину не признал. Он рассказал, что действительно употреблял марихуану, но отрицал причастность к производству наркотиков. Он пояснил, что занимается скупкой старой электронной техники, а химические вещества использовал для добычи из их комплектующих драгоценных металлов.

После изучения совокупности доказательств суд пришел к выводу, что сторона обвинения не доказала вину обвиняемого, а обвинение построенное на предположениях.

Таким образом, судья Сергей Щербина оправдал обвиняемого в совершении преступления по части 1 статьи 311 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров») в связи с недоказанностью в его деянии состава данного уголовного преступления.

Напомним, 15 июля сообщалось, что сотрудники СБУ совместно с Управлением стратегических расследований ГУНП в Николаевской области и спецназом КОРД задержали двух человек, которые на даче изготовляли амфетамин, а потом сбывали этот наркотик. В число группы входил и военнослужащий, у которого также нашли РПГ, гранаты, пистолет и патроны. Одного из фигурантов арестовали с возможностью внесения залога.