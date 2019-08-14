Международный наркодилер, которого в Украине отпустили под залог в $23 тысячи, сбежал в Приднестровье

Гражданин Великобритании, которого два месяца назад задерживали в Украине с партией кокаина весом 400 килограммов, вышел под залог и его местонахождение неизвестно. Последний раз его видели в Приднестровье.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Британца задержали 19 июня в составе группы злоумышленников, тогда изъяли более 400 килограммов кокаина. Изначально ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 3 миллиона гривен. 16 июля Печерский суд уменьшил сумму залога до 570 тысяч гривен (около 23 тысяч долларов) без применения электронного средства контроля, 22 июля залог внесли.

«На сегодня местонахождение подозреваемого неизвестно, последний раз его видели в Приднестровье», - сообщил Аброськин.

Согласно базе данных Интерпола указанный гражданин в Великобритании задерживался 28 раз за совершение следующих преступлений: 6 преступлений против личности в 2001-2011 годах; два преступления против собственности; мошенничество; кража; преступление против общественности; 12 преступлений, связанных с полицией, местами лишения свободы; три наркопреступления; два мелких правонарушениях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине уже трое фигурантов дела о продаже кокаина на ₴1,5 миллиарда оказались на свободе.