Украина со второй попытки экстрадировала израильского наркобарона, который ранее сбежал в аэропорту Борисполь

Украина выдала Израилю гражданина этой страны Амоса Дова Сильвера, который основал сеть для распространения наркотиков TeleGrass.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

«Сегодня ночью Амос Дов Сильвер был экстрадирован в Государство Израиль самолетом из международного аэропорта Борисполь», - написала она.

Экстрадиция должна была состояться еще 15 августа, но при помощи трех сотрудников Службы безопасности Украины израильтянин сбежал перед посадкой в самолет. Его задержали через день в Умани.

17 августа сбежавшего израильского наркобарона Амоса Дов Сильвера задержали сотрудники Службы безопасности Украины. Троих сотрудников, которых подозревают в помощи побега, задержали.

Амос Дов Сильвер - активист движения за легализацию марихуаны. В 2017 году он создал сеть для распространения марихуаны TeleGrass, работавшую в «Телеграмме». По данным израильской полиции, с помощью сети TeleGrass были проданы десятки тонн наркотиков, включая марихуану, кокаин, экстази, MDMA. Оборот составлял сотни миллионов шекелей.

Он был арестован на территории Украины в марте 2019 года. 15 августа Верховный Суд Украины санкционировал выдачу Сильвера израильской стороне.