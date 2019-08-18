Опубликовано видео побега израильского наркобарона в аэропорту Борисполь – сотрудники СБУ не сразу заметили его исчезновение

Опубликовано видео, как израильский наркобарон Амос Дова Сильвер сбежал от сотрудников СБУ в аэропорту Борисполь.

Соответствующее видео размещено на странице «Антикоррупционная платформа» в Facebook.

Как известно, экстрадиция должна была состояться еще 15 августа, но при помощи трех сотрудников Службы безопасности Украины израильтянин сбежал перед посадкой в самолет. 17 августа сбежавшего израильского наркобарона Амоса Дов Сильвера задержали сотрудники Службы безопасности Украины. Троих сотрудников, которых подозревают в помощи побега, задержали.

На видео видно, как наркобарон вместе с сотрудниками СБУ проходят досмотр личных вещей. Во время проверки оперативники спецподразделения СБУ отвлеклись на прохождение досмотра, а экстрадируемый воспользовался моментом для побега. Он спокойно прошел через металлоискатели и скрылся в аэропорту. Также стоит отметить, что сотрудники СБУ были заняты досмотром своих вещей и не сразу заметили, что подозреваемый скрылся.

Отметим, Амос Дов Сильвер - активист движения за легализацию марихуаны. В 2017 году он создал сеть для распространения марихуаны TeleGrass, работавшую в «Телеграмме». По данным израильской полиции, с помощью сети TeleGrass были проданы десятки тонн наркотиков, включая марихуану, кокаин, экстази, MDMA. Оборот составлял сотни миллионов шекелей.

Он был арестован на территории Украины в марте 2019 года. 15 августа Верховный Суд Украины санкционировал выдачу Сильвера израильской стороне.