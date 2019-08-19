В СМИ сообщили о задержании еще трех человек по делу о пожаре в одесской гостинице – в прокуратуре опровергают

В воскресенье, 18 августа, силовики провели в Одессе масштабную операцию на всех объектах, которые принадлежат хозяину горевшего в субботу отеля «Токио Стар» Вадима Черного. Он и еще три человека задержаны. Обыски прошли и в гостинице «Зирка».

Об этом сообщает «Думская».

Как сообщил изданию их источник, в «Токио» произошла выемка документов и денег, обыскали номера.

- Задержаны управляющая «Зиркой» Валентина Ивановна и двое техников, которые занимались проводкой и мелким ремонтом, — сказал информатор.

Задержания проводила СБУ.

Сотрудники «Токио» утверждают, что пожар, начавшись внизу здания, в прачечной, где за несколько дней до трагедии работали с проводкой, очень быстро достиг верхнего этажа. Пока неизвестно, что стало причиной возгорания. Это могло быть замыкание, некачественный ремонт, ненамеренный поджог. Уточняется, что в гостинице есть маленькие комнаты без окон, и хотя курить там запрещено, некоторые посетители игнорируют этот запрет.

Обновлено 11:24 Прокуратура Одесской области уточнила, что по делу о пожаре в Одессе в гостинице «Токио-Стар» задержали только владельца отеля Вадима Черного. Об этом сообщает «Радио Свобода».

При этом в прокуратуре отметили, что могут проходить определенные следственные действия.

«Мы не исключаем, что проходят определенные следственные действия, но никого больше не задерживали», - подчеркнули в ведомстве.

Напомним. в Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице «Токио Стар». В результате которого девять человек погибли, а 10 пострадали. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за гибель людей при пожаре в гостинице «Токио Стар» в Одессе ответит сам владелец Вадим Черный из-за своей халатности и игнорированию правил пожарной безопасности.