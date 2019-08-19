«Нанёс девять ударов ножом»: Военнослужащего из Первомайска убил и выбросил в реку его сослуживец

В полиции рассказали подробности убийства жителя Николаевской области, чьё тело нашли в реке.

Об этом сообщают в Первомайском отделе полиции.

Как известно, о найденном в Южном Буге теле под мостом в полицию сообщили около 19:10 14 августа. Как оказалось, погибший был жителем Николаевской области служил по контракту в 40-й отдельной артиллерийской бригаде, которая базируется в Первомайске.

Согласно заключению эксперта, причиной смерти потерпевшего стало внутреннее кровотечение от многочисленных колото-резаных ран грудной клетки, что привело к повреждению легких.

«Над раскрытием этого особо тяжкого преступления работали оперативники Управления уголовного розыска и Первомайского отдела полиции, а также следователи и эксперты. Менее чем за сутки оперуполномоченные совместными усилиями установили личность погибшего, им оказался 20-летний житель Николаева, который с весны проходил службу в военной части Первомайска», - говорится в сообщении.

Проведя комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, полицейские в течение нескольких часов установили злоумышленника, причастного к убийству военнослужащего - 19-летнего знакомого потерпевшего, также военнослужащего, жителя Еланецкого района.

Как выяснилось, 12 августа после службы молодые люди решили развлечься. Во время совместного отдыха, находясь на берегу реки, между выпившими парнями возникла ссора, которая переросла в драку. Младший из них нанес девять ударов ножом в область грудной клетки приятелю, от которых тот скончался на месте.

Злоумышленник, пытаясь скрыть следы преступления, сбросил тело в реку, а сам, собрав необходимые вещи и заказав такси, поехал на родину, где его и задержали сотрудники Управления уголовного розыска областного главка полиции.

По согласованию с местной прокуратурой ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции инкриминируемой статьи, военнослужащему грозит заключение на срок от семи до пятнадцати лет.

По представлению следователя в отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что ранее полиция просила помочь установить личность женщины, чей труп был обнаружен в реке на Николаевщине.